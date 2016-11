Igreja Assembléia de Deus Madureira promove congresso “Renovai”

Durante três dias jovens se reunirão na Igreja Assembléia de Deus Madureira, Congregação Canãa, para participar do congresso “Renovai, jovens renovados pelo poder de Deus”.

Aberto ao público, a reunião terá inicio às 19h de hoje, sexta-feira, 18, e encerra no domingo, 20. O evento contará com a participação do pastor Dirceu Mendes, de Porto Velho, além do ministério de teatro Canãa e Sou Dele.

As pessoas que desejam participar do evento podem ir até a igreja que fica localizada na Avenida Leopoldo Perez nº 2778 Bairro Centro de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação