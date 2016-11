Motoqueiro é socorrido em estado grave após colisão com caminhão de entulho

O acidente foi registrado por volta das 8h45 desta sexta-feira, 18, no cruzamento da Avenida Benno Luiz Graebin com a Rua 543, Bairro Jardim América em Vilhena.

Segundo informações do local, a vítima identificada pelo próprio irmão como Aurelino Dantas Medeiros, trafegava pela preferencial da via (Benno Luiz sentido ao Bairro Cristo Rei) quando no cruzamento com a Rua 543 colidiu com o caminhão de disk entulho.

O motorista do caminhão que não se identificou relatou a reportagem que o motoqueiro estava em alta velocidade. “Eu atravessei em primeira, ele teria conseguido parar se não tivesse correndo”, falou.

A vítima ainda frenou pois na pista havia marcas de frenagem. Aurenildo foi socorrido rapidamente pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional inconsciente e com múltiplas fraturas, além de suspeita de traumatismo craniano, pois bateu com a cabeça na lateral do veículo, ficando poças de sangue na via. Ele está internado na UTI.

O motoqueiro não portava nenhum documento o que demorou na sua identificação. Seu estado de saúde é grave. Câmera de segurança de um escritório de advocacia a frente pode ter flagrado o momento do acidente.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia