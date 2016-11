PC desarticula organização criminosa em Cerejeiras

A Polícia Civil de Cerejeiras encerrou na manhã desta sexta-feira, 18, operação “Independência” desencadeada para desarticular uma quadrilha que estava agindo na região de fronteira no Cone Sul.

De acordo com informações as autoridades policiais, a operação visava coibir o tráfico de drogas e receptação de veículos roubados e furtados no Cone Sul do Estado.

Durante as investigações foi descoberta uma organização criminosa que atuava na prática dos referidos delitos.

O grupo criminoso receptava principalmente motocicletas que eram roubadas ou furtadas por usuários de entorpecentes que os trocavam por pequenas porções de drogas.

Após, a quadrilha levava os veículos até a cidade de Pimenteiras do Oeste, onde trocavam por pasta base de cocaína oriunda da Bolívia. No qual era distribuída para as cidades do Cone Sul.

Durante as investigações, foram recuperadas duas motos e realizadas duas apreensões de entorpecentes, que somadas pesaram 15 quilos de pasta base de cocaína. Além disso, foram presos cinco suspeitos e identificados outros que estão foragidos.

Dos 15 quilos da droga, 11 quilos foram apreendidos na madrugada desta sexta-feira, 18, as margens do Rio Guaporé, no município de Pimenteiras.

Durante abordagem, foi constatado que dois homens transportavam a droga a pé pela mata, o que facilitou a fuga. Porém, foi possível prender em flagrante uma terceira pessoa envolvida que colaborou. Com isso, os investigadores chegaram ao principal suspeito de chefiar a quadrilha.

A polícia estima que cerca de 30 motocicletas foram roubadas ou furtadas apenas na região de Cerejeiras este ano de 2016.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia