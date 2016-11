PRF inaugura em Vilhena a primeira cobertura de pista em RO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inaugurou na manhã desta quarta-feira (16) a Cobertura do Posto de Fiscalização (UOP) e sede da Delegacia PRF de Vilhena (RO).

Compreendendo a cobertura de uma área de 1.338 metros quadrados, a obra, iniciada em maio de 2016, custou cerca de R$ 272.910,00.

A construção da cobertura da delegacia é resultado da doação efetuada pelo Tribunal Regional do Trabalho de Vilhena/RO para a PRF. Trata-se de uma obra estratégica, uma vez que a unidade da PRF está localizada no quilômetro 1 da BR 364, na entrada do Estado de Rondônia, sendo conhecido também como o Portal da Amazônia. A cobertura sobre a pista facilitará os trabalhos de fiscalização protegendo os policiais e os usuários das intempéries.

A Delegacia de Vilhena é responsável pela fiscalização das seguintes rodovias:

– BR 435, BR 364, BR 174/RO, BR 174/MT

Deste o início deste ano, a Delegacia da PRF em Vilhena já apreendeu mais de 70 mil itens de contrabando, quase 58 quilos de cocaína, 15 armas de diversos calibres, mais de 20 veículos foram recuperados, cumpriu 55 mandados de prisão, dentre outros diversos ilícitos que diariamente a PRF está atenta.

O Inspetor Alvarez Simões, Superintendente da PRF em Rondônia ressaltou durante a solenidade que essa nova estrutura beneficiará diretamente a população de Vilhena, pois permitirá fiscalização com muito maior qualidade e frequência. Deste modo, a percepção de segurança e a tranquilidade dos usuários e da população lindeira serão majorada

Ainda segundo o Inspetor Alvarez Simões, as ações de repressão ao tráfico de drogas e armas ganham reforço, pois a vigilância será muito mais assertiva. Vale ressaltar que essa nova estrutura está à disposição dos demais órgãos de segurança para Operações Integradas.

É mister render as mais altas homenagens à Justiça do Trabalho, Vara do Trabalho de Vilhena, bem como a Ministério Público do Trabalho pela confiança e parceria, finaliza o Inspetor Alvarez

A inauguração contou com a presença das seguintes autoridades: Dr.Andre de Sousa Pereira (juiz do Trabalho); Dra Fernanda Antunes M. Junqueira (Juiza do Trabalho); Dr Marcos Cutrim (Procurador Chefe do MPT 14ª Região); Dr. Leonardo Hernandes S. Soares (Juiz Federal); Edson Silva (Sinprf/RO);Dr. Fábio Henrique F. Campos (Delegado Regional da Polícia Civil); Regina Marta (Chefe do IBAMA); Dr. João Gilmar (Chefe da Perícia Técnica);Dr Estevan Soleti (OAB); Ten Coronel PM Rildo (Comandante de Vilhena); Dr Bruno Zane Sanches (Delegado Polícia Federal); Dr.Flori Cordeiro (Delegado Polícia Federal); Capitão BM Guedes; Coronel PM Paulo André; Sr. Eloi Maria (Acivi -Associação Industrial e Comercial de Vilhena); Sargento Denizar (Tiro de guerra); Sr. Antônio José (Chefe Ciretran Vilhena) e Insp Ribeiro Chefe da Delegacia PRF em Ji-Paraná, Insp Alencar Chefe da Delegacia PRF em Ariquemes; Insp Saraiva Chefe da Delegacia PRF em Porto Velho e o Insp Getúlio Chefe da Seção de Policiamento e Fiscalização da PRF em Rondônia

Texto e fotos: Assessoria