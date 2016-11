Só na Bença destina veículo para Semusa de Pimenteiras do Oeste

O deputado Só na Bença (PMDB), vice-presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, destinou um veículo, modelo van, à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Pimenteiras do Oeste, para a locomoção de pacientes que necessitam de hemodiálise.

“Quando pensei em contribuir com essas pessoas, avaliei que o transporte seria a melhor maneira de atendê-las. Sei que o deslocamento de Pimenteiras à Vilhena não é fácil, por isso, o veículo tipo van pode amenizar a locomoção”, declarou Só na Bença.

Em reunião com o prefeito de Pimenteiras do Oeste, João Miranda Almeida (PSDB), Só na Bença anunciou que, além do veículo, já está encaminhada a aquisição do equipamento de análises clínicas (hemograma) para o hospital local.

Também foi pauta do encontro, o asfaltamento de 29 quilômetros da estrada que interliga Pimenteiras e Cerejeiras.

“A pavimentação dessa estrada contribuirá diretamente para o desenvolvimento de Pimenteiras, que tem a base econômica na pecuária de corte, agricultura e turismo”, disse Só na Bença.

Após a reunião, deputado e prefeito visitaram a Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Paulo Freire, que atende 274 alunos em dois períodos. Em seguida, estiveram no escritório da Emater, cujos técnicos atendem 260 famílias.

Cabixi

Recentemente, a vice-prefeita eleita de Cabixi, Rosely de Fátima de Assumpção Barroso, visitou a Assembleia Legislativa, onde se reuniu com o deputado Só na Bença e reivindicou o apoio do parlamentar para obtenção de verbas à Saúde do seu município.

No diálogo, Só na Bença comunicou que existe a perspectiva que o veículo destinado ao transporte de pacientes de Pimenteiras do Oeste, também atenda a demanda de Cabixi.

“É necessário o diálogo entre os gestores. Dessa forma garantimos o atendimento pleno dos pacientes, dos dois municípios, que necessitam de hemodiálise”, ressaltou o deputado.

Autor e foto: Assessoria