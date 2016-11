UNOPAR promove carreata para anunciar vestibular

Com carro de som e veículos plotados a Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), polo Vilhena, saiu nesta sexta-feira, 18, pelas principais Avenidas para divulgar o Vestibular 2017.

São mais de 20 cursos oferecidos pela instituição no sistema de educação a distancia sendo que as provas acontecem no domingo, 20.

Segundo o secretario acadêmico da UNOPAR, Carlos Balestrin, os interessados tem até às 11h de sábado, 19, para efetuar a inscrição, sendo que os participantes concorreram a bolsas de estudos com até 30% de desconto.

“A inscrição é gratuita, sendo que aluno tem a opção de escolher um de nossos 20 cursos, entre eles Enfermagem e Engenharia Civil, que é novidade para 2017”, afirmou o secretario acadêmico da UNOPAR.

No domingo as provas terão inicio as 8h, horário local, sendo servido um café da manhã aos participantes. Aos que optarem por se inscrever pelo site, o secretario acadêmico, explica que um boleto será gerado, porém deve ser ignorado pelo participante.

Inscrição e mais informações através dos telefones (69)3321-4056/3321-2290/9 8489-6496 (whatsapp), pelo site http://www.unoparead.com.br/ ou visitando o polo, localizado na Rua Carlos Sthal nº 5445.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia