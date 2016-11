Vilhenenses conquistam medalhas em campeonato brasileiro de Karatê

Mais uma vez atletas vilhenenses representam bem o município em uma competição nacional de esporte. Desta vez dois atletas participaram do Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos – CBKI 2016 que foi realizado em Indaiatuba-SP.

A competição aconteceu entre os dias 11 a 13 de novembro e reuniu ao todo 1.298 atletas de todo o país, sendo que a delegação de Rondônia levou 47 atletas, sendo seis da academia Pequeno Dragão de Rolim de Moura, e dois da Academia Pequeno Dragão de Vilhena.

Foi um campeonato muito acirrado, com um nível elevadíssimo dos atletas. A sensei Bruna Bento Vilela conquistou o titulo de vice-campeã brasileira na primeira divisão na categoria adulta feminino, marrom e preta e também prata na categoria especial, sendo uma categoria que envolve os faixas pretas e essa competição é com a campeã e vice-campeã dos regionais e do brasileiro.

O instrutor Ítalo Rocha foi vice-campeão na categoria adulto vermelha a azul masculino. A participação desses atletas só foi possível graças ao apoio de empresários que acreditam no potencial deles. Bruna foi patrocinada pela Unimed Vilhena, e Ítalo foi patrocinado pela Odontoplus, Bertozzi Contabilidade, Posto Taffarel e Rover Pneus.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação