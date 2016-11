Força Tática captura foragido da Justiça em Vilhena

Na manhã deste sábado, 19, a guarnição da Força Tática realizava patrulhamento de rotina pela Avenida Sergipe no bairro Parque São Paulo, em Vilhena, quando avistaram um homem em atitude suspeita.

O rapaz ao perceber a presença da viatura agiu de forma que chamou a atenção dos militares. Com isso, foi feito abordagem e o suspeito identificado como Claudinei Weirich Fogaça.

Ao puxar no sistema não constava mandado de prisão contra ele, mas o próprio suspeito disse que estava foragido da Colônia Penal.

Os militares entraram em contato com o escrivão do Fórum no qual em consulta localizou mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena.

Diante dos fatos, o foragido foi levado para a delegacia de Polícia Civil, passou por exame de corpo de delito e foi entregue no Centro de Ressocialização Cone Sul.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia