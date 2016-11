Governo divulga os pagamentos de novembro, dezembro e 13º salário dos servidores estaduais

Divulgado quinta-feira (17) pela Superintendência Estadual de Gestão de Pessoal (Segep), o calendário de pagamento de pessoal no final do ano, que compreende as folhas de novembro, dezembro e 13º salário, começa a ser pago a partir da próxima terça-feira (22), e deve injetar mais de R$ 700 milhões na economia rondoniense, dados que ainda estão sendo fechados pela Diretoria Executiva de Sistema de Pagamentos da Superintendência de Pessoal.

De acordo com o cronograma divulgado pela Segep, por determinação do governador Confúcio Moura, o pagamento das três folhas de pagamento dos servidores do Estado começa a ser efetuado a partir do dia 22 próximo, atendendo prioritariamente aos aposentados e pensionistas do Estado.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS

Pelo calendário de pagamentos, o mês de novembro começa a ser pago dia 22, quando serão quitadas as folhas do Instituto de Previdência (Iperon) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Os servidores dos demais órgãos, incluindo os da Secretaria de Educação (Seduc) e Secretaria de Saúde (Sesau) recebem em conjunto no próximo dia 29 (terça-feira).

Da mesma forma os salários do mês de dezembro começam a ser pagos dia 16 (dezembro), quitando inicialmente a folha de pagamentos do Iperon, seguida do pagamento dos servidores do Detran, que recebem dia 20, fechando no dia 21 com o pagamento dos demais servidores do Estado.

O pagamento da segunda parcela do 13º salário começa a ser efetuado dia 02/12 para todos os servidores do Iperon (aposentados e pensionistas), e dia 13 para os funcionários do Detran. Os demais servidores públicos, incluindo os da Seduc e da Sesau, recebem o 13º salário dia 08 de dezembro, fechando o ano financeiro.

Autor: Cleuber R Pereira

Foto: Ilustrativa