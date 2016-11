Moradores reclamam de buracos no bairro Embratel

Na manhã desta sábado, 19, moradores do bairro Embratel, em Vilhena, entraram contato com a redação do Extra de Rondônia, para reclamar da situação das ruas e avenidas do bairro.

Segundo Euclides, que mora na Avenida Boa Vista, a via esta praticamente intransitável, além da lama, com as fortes chuvas, os buracos começaram a surgir, trazendo perigo eminente aos moradores.

Outra moradora, Silvana Muller, tirou fotos da rua e mandou para redação mostrando o descaso do poder público com os moradores da região. Um buraco está se formando no meio da via. Um galho de árvore foi colocado para sinalizar aos usuários e evitar acidentes.

Os moradores estão suplicando ao secretário de obras que passe pelo local e observe o estado de calamidade que se encontra o setor.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta