Natal magro e a herança do prefeito – Leia no “Cego, Surdo e Mudo”

ALIVIADO

Pessoas próximas ao prefeito afastado Zé Rover (PP) revelam que, apesar da difícil situação em que ele se encontra, o alcaide está de certa forma aliviado de ter sido tirado da “panela de pressão”.

COLABORADOR

A mesma fonte também declarou que há certo exagero acerca de suposto risco de vida que Rover estaria enfrentando caso resolva mesmo encarar a delação premiada. “Pelo menos não é isso que ele transparece”, disse o informante. E acrescenta: “Rover está prestando total colaboração com as autoridades, e garantiu que não será empecilho para as investigações”. Então tá!

MAIS PRISÕES

Enquanto isso, em Vilhena, a central dos rumores não cessa de abastecer a fofocagem. Nos últimos dias se comenta que novas prisões podem ocorrer a qualquer momento. Inclusive de gente exercendo cargo eletivo. Como não sobraram muitos nesta condição, é fácil chegar aos nomes que estão na boca do povo.

DIVISÃO

A nova legislatura, que assume em janeiro, está dividida em dois grupos no que diz respeito a disputa da Mesa Diretora. Três, para ser mais exato. Uma ala conta com quatro integrantes, e saiu das composições que elegeram Rosani Donadon (PMDB) a prefeita. Outra conta com seis integrantes, que estiveram no palanque oposto na campanha deste ano. A terceira composição agrega os três vereadores indecisos – e presos.

DÚVIDA

Ainda sobre os novos vereadores, não há muita dúvida a respeito da posse de Junior Donadon (PSD), Carmozino Alves (PSDC) e Vanderlei Graebin (PSC) para o próximo mandato. No entanto, eles devem ser afastados em seguida, caso não se desenrosquem dos problemas atuais. Portanto, os suplentes podem deixar o paletó de sobreaviso.

NATAL MAGRO

Natal se aproxima e, ao contrário dos outros anos, o comércio em Vilhena não fala em contratações temporárias, informou o diretor geral do Sistema Nacional de Emprego (SINE) no município de Vilhena, José Moreira Lima. Para ele, nem mesmo setores menos impactados pela queda de vendas devem aumentar as contratações. É o reflexos da crise vivida pelo comércio nos últimos anos.

SEM QUALIFICAÇÃO

Segundo Lima, diariamente passam cerca de 30 pessoas pelo SINE em busca de uma vaga de emprego, apesar disso o município possui diversas vagas ainda sem preencher. Ele garante que há muita procura por emprego no órgão, entretanto a falta de qualificação profissional ainda é a grande barreira pra reduzir a fila de desempregados em Vilhena.

HERANÇA

E pra encerrar: o prefeito em exercício de Vilhena, Célio Batista (PP), faz o que pode para tentar fazer o melhor nesses 40 dias que restam de mandato à frente da prefeitura. Célio substituiu Rover (PP), preso e afastado da função pública semana passada. Apesar do esforço, Célio assumiu as cobranças da população devido à herança deixada por Rover em quase 8 anos de mandato. Alguns criticam e outros elogiam Célio por pegar um enorme abacaxi do antecessor. Torcemos para que consiga segurar a peteca até o dia 31 de dezembro.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa