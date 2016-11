PM recupera moto roubada em Vilhena

Na tarde deste sábado, 19, a Central de Operação da Polícia Militar (PM), recebeu informação de populares que um homem havia abandonado uma moto no meio da Rua Sergipe, no bairro Novo Tempo, em Vilhena.

Uma guarnição foi até ao endereço e constatou o fato. No meio da rua havia uma moto Honda CBX-250 Twister de cor vermelha, placa NDE-7251/Vilhena.

Ao puxar no sistema constatou ser produto de roubo ocorrido no dia 10 de outubro do corrente.

Na ocasião, a vítima relatou que estava trabalhando na Rua Bahia, no bairro Novo Tempo, quando dois homens numa Honda CG antiga de cor vermelha aproximaram, o carona desceu de arma em punho e anunciou o roubo. Em seguida fugiram tomando rumo ignorado. A ocorrência foi registrada pela PM.

O veículo foi levado para a delegacia de Polícia Civil, para ser restituído ao proprietário.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia