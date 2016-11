Polícia Civil realiza Operação “Tanque Cheio” na prefeitura de Alto Alegre dos Parecis

A Polícia Civil de Santa Luzia D’Oeste deflagrou nesta sexta-feira (18), a “Operação Tanque Cheio”, na prefeitura municipal de Alto Alegre dos Parecis/RO.

A operação ocorreu após a denúncia de abastecimentos irregulares, em que particulares e servidores abasteciam seus veículos e no momento de efetuar o pagamento utilizavam a placa de veículos públicos de várias Secretarias Municipais.

Durante as investigações os policiais constaram que muitos veículos utilizados para o esquema criminoso estavam parados, ou seja, sem condições de uso há aproximadamente 02 (dois) anos na garagem da Prefeitura Municipal e seguiam sendo abastecidos, citando o exemplo do veículo da marca Chevrolet, modelo CELTA, de placas NCI 9511 da Secretaria de Agricultura que foi abastecido 48 (quarenta e oito) vezes no período de Setembro de 2015 à Setembro de 2016.

Os suspeitos utilizavam também o abastecimento em galões e sempre que os abastecimentos ocorriam era para completar o tanque ou encher os galões em sua totalidade, fato que denominou o nome da operação “Tanque Cheio”.

Participaram da operação cerca de quarenta policiais, dentre Delegados, Escrivães, Datiloscopistas e Agentes das delegacias de Santa Luzia D’Oeste, Alta Floresta D’Oeste, Rolim de Moura, Alvorada D’Oeste e Ouro Preto D’Oeste. Além da busca na Prefeitura e Secretarias, várias residências e comércios também sofreram ações policiais.

Após o cumprimento aos Mandados de Busca e Apreensão na Prefeitura, Secretarias, comércios e residências os policiais apreenderam vários processos, notas fiscais, documentos e computadores.

O próximo passo da operação será individualizar a conduta dos demais envolvidos no crime de Peculato e Associação Criminosa, ressalvando que a investigação já apontou a participação de 09 (nove) pessoas, sendo 07 (sete) servidores da prefeitura e 02 (dois) particulares.

Autor e foto: Sinval Gonçalves