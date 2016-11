Presbiteriana Renovada celebra 30 anos de fundação em Cerejeiras com culto

Para celebrar 30 anos de atividades em Cerejeiras a igreja Presbiteriana Renovada vai promover hoje, sábado, 19, um culto de louvor e adoração a Deus.

O evento vai acontecer na sede da igreja localizada na Rua Panamá, 1594, no bairro Primavera a partir das 19h30min e vai contar com a presença da pastora Lia Márcia de Ji-Paraná que vai ministrar a palavra.

Já no domingo, 20, será realizado um culto com a presença do pastor Silvano Franco de Ji-Paraná para ministrar a palavra.

A organização do evento convida a população de Cerejeiras para participar das atividades.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação