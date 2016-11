Segunda edição do Inter Trilha promete agitar Vilhena

No próximo domingo, dia 27 de novembro, Vilhena será a capital do ciclismo de montanha em Rondônia com participantes que devem vir de vários municípios do estado. O evento promete ser recheado de muita aventura sobre duas rodas.

Para a 2° Edição do Inter Trilhas deste ano foram definidos dois percursos de 100 e 200 km. Em virtude do grau de dificuldade o evento é destinado para quem já está habituando com terreno pesado e recheado de surpresas.

Conforme Carlos Alberto, um dos organizadores, a trilha é uma ótima pedida para quem é apaixonado por aventura. &Será um misto da maioria das trilhas que a gente percorre dentro do município com muitos desafios para quem ama o MTB. Pra quem gosta de aventura terá morros, trajetos de areia, lama, com parte do percurso em meio a mata e single tracks&, ressalta.

O horário previsto de saída é às 06h00 da manhã do domingo dia 27 de novembro da praça Nossa Senhora Aparecida. É essencial manter a revisão da bike em dia para evitar surpresas no percurso.

A inscrição custa apenas 30 reais o que garante carro de apoio, hidratação durante o percurso e almoço (Restaurante Paiolo). Até o momento além de ciclistas de Vilhena, já garantiram presença amantes do esporte de Cerejeiras e Colorado do Oeste. Às inscrições podem ser feitas pelo telefone (69) 98402-3801.

2º INTER TRILHAS VILHENA

Data: 27/11/16

Saída: às 06:00h do Pelotão de Trânsito (centro de Vilhena);

Valor: R$30,00 (inclui almoço no restaurante Paiolo e a hidratação) .

PERCUSOS:

– 100km – nível médio;

– 200km – nível hard.

Organização: CARLOS ALBERTO E ALEXSANDRA BELLAN

Observações:

1.O pagamento do valor referente a inscrição deverá ser realizado até dia 25/11/2016 por intermédio de deposito bancário na Caixa Econômica Federal (Banco 104), Agência 1825, conta poupança 013.0002224-1, CPF 350.259.992-00 em favor de JOELMA OLIVEIRA FREITAS ou pessoalmente com a Joelma no Banco Basa, centro de Vilhena das 08:00 às 13:30h.

2.Após realização do pagamento enviar mensagem no Grupo INTER TRILHAS contendo o nome completo e o comprovante de depósito, para fins de controle;

3.Aos interessados em participar do evento, foi criado um grupo especifico. Para ingresso basta clicar no link que segue: https://chat.whatsapp.com/ 1NkhdC44zHKCS45KVH9orA .

Autor e foto: Assessoria