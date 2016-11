Vereadora fala sobre cobrança da macrodrenagem e comenta momento político

Exercendo mandato neste final de legislatura em virtude do afastamento de titulares da Câmara dos Vereadores de Vilhena, Vera da Farmácia (PMDB) aproveita a experiência para se ambientar no Parlamento, uma vez que está eleita para a próxima composição do Legislativo.

Mais ainda, aproveita para antecipar ações que tomaria a partir do ano que vem, caso do requerimento que apresentou cobrando informações do Executivo sobre o projeto da macrodrenagem, obra gigantesca e inconclusa.

Ao Extra de Rondônia, a vereadora justificou os motivos de seu interesse na questão. “Como cidadã tenho direito de saber o que está acontecendo, porém há mais fatores envolvidos. Sou moradora e empresária no Bairro Cristo Rei, área da cidade afetada por enchentes e problemas que poderiam ser resolvidos com a macrodrenagem. Além disso, acompanhei o então candidato a prefeito Zé Rover há oito anos atrás nas visitas aos comerciantes e moradores do bairro, ocasiões em que a promessa de realizar esta obra foi feita por ele. Todos nós precisamos de uma satisfação”, declarou.

A obra já consumiu muito dinheiro e está inconclusa e com os serviços paralisados há meses. Em alguns pontos já começa a se degradar com risco de perda do que está pronto e prejuízos. Além disso, o empreendimento está sob o crivo de investigadores em virtude das muitas irregularidades já encontradas em ações do prefeito afastado Zé Rover. “O novo prefeito Célio Batista não tem nada a ver com isso, mas a administração vilhenense precisa explicar o que foi feito com o dinheiro e porque a situação chegou a tal ponto. Afinal, estamos começando uma nova temporada de chuvas, e os problemas vão começar novamente”, argumentou.

Sobre a questão política atual no Município, Vera lamentou que Vilhena esteja passando por tantos transtornos, “mas por outro lado é positivo ver que as autoridades fiscalizadoras estão atuantes e combatendo a corrupção”. Eleita em outubro passado para mandato na Câmara de Vereadores, ela foi surpreendida pelo chamamento antecipado ao Legislativo – era primeira suplente de uma das coligações que teve vereador afastado no mês passado – e aproveita a oportunidade para adquirir experiência na Casa de Leis. “Foi uma situação oportuna, apesar dos problemas que teremos que superar para fechar este mandato”.

Interessada em participar da composição da próxima Mesa Diretora do Parlamento, Vera da Farmácia descarta concorrer a presidência, mas quer estar próxima do centro das decisões, “a fim de acompanhar mais de perto o andamento de todos os projetos e deliberações”, encerrou.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia