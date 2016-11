À DISTÂNCIA: programa gospel líder de audiência é comandado por vilhenense no Paraguai

O Programa Onda Gospel já está no ar há quase dois anos sob o comando do radialista Eliezer Gouveia na Rádio Onda Sul FM 94,9. Com diversidades musicais, o programa tem chamado atenção dos moradores de Vilhena adeptos ao estilo musical nos finais da manhã de domingo, se tornando o programa com maior audiência no horário.

O que muitas pessoas não sabiam, é que, atualmente, o programa está sendo comandado à distância. Isso mesmo, o programa Onda Gospel é produzido no Paraguai, onde o apresentador está estudando na companhia da esposa e filha. “É um grande desafio para gente fazer um programa como o Onda Gospel. E à distância esse desafio se torna ainda maior, mas não há gratificação melhor de que receber o carinho dos ouvintes”, comentou Gouveia.

Sobre o segredo de se manter na liderança da audiência mesmo tão longe de casa, Gouveia revela que a atenção ao ouvinte e a estratégia de não “pregar” placa de igreja têm sido fontes fundamentais para o crescimento do programa. “Nosso objetivo, desde o início, foi sempre a propagação do evangelho de Jesus Cristo através das canções. Placa de igreja nunca foi e nem será nosso primórdio”, explicou.

Gouveia ainda fez questão de agradecer aos patrocinadores e ao diretor da Rádio Onda Sul, Fabrício Reginatto, pela confiança depositada em seu programa. “É louvável saber que as empresas estão obtendo retorno anunciando em nosso programa, algumas já estão com a gente desde o início e todos os anos renovam seus contratos. O Fabrício é o grande propulsor e por isso sou muito grato”, finalizou.

O programa Onda Gospel, que vai ao ar todos os domingos a partir das 11h00, têm o apoio da Urca Utilidades Domésticas, Café Puro Sabor, Imobiliária e Construtora Ecoplan e TH Sorveteria. Você pode participar do programa através do WhattsApp (69) 98491-1864.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo pessoal