PM prende suspeitos e recupera objetos roubados em Vilhena

No final da tarde deste domingo, 20, a Central de Operação da Polícia Milita (PM), recebeu informação que uma adolescente tinha sido roubada por dois homens armados numa motocicleta.

Uma guarnição foi até ao local. A jovem relatou que caminhava pela Rua Juraci Correia Muller, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, quando dois homens numa moto XR de cor branca, aproximaram o carona levantou a camisa e mostrou uma arma e ordenou que a vítima entregasse a bolsa e o celular. Em seguida os ladrões fugiram.

Enquanto os militares colhiam mais informações sobre os bandidos, receberam informação que na Rua 710, no bairro Bodanese, bandidos numa moto grande com as mesmas características tentaram assaltar uma mulher usando de violência contra ela.

Várias viaturas estavam empenhadas em localizar os suspeitos, quando foram informados que numa vila de quitinetes na Avenida Rondônia, dois homens chegaram numa moto idêntica à descrita nos assaltos.

Com apoio de várias guarnições, os suspeitos foram abordados no local mencionado. Com eles encontrados uma replica de pistola, aparelhos celulares recém roubados, aparelhos de DVD sem procedência e diversas camisetas de manga comprida usadas por eles para praticar os delitos. Além de uma moto Honda CG 150, de cor preta sem placa e com a numeração danificada.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a delegacia de Polícia Civil e apresentados ao delegado de plantão para providências que o caso requer.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia