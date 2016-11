Aposentada é morta a facadas depois de ter casa invadida em Colorado

Durante a madrugada desta segunda-feira, 21, no encontro da Avenida A com a Rua Rogério Weber, perímetro urbano de Colorado do Oeste, foi registrado um latrocínio, roubo seguido de morte.

Segundo narra a ocorrência policial, uma testemunha ligou para a polícia informando que havia escutado gritos pedindo por socorro e que em seguida ouviu uma pessoa dizendo a outra: “Destronca ela Júnior, apaga ela Júnior”.

Momento em que a polícia chegou logo em seguida e encontrou a casa revirada com vários objetos dentro de um balde, uma botija de gás embalada e a vítima, a dona da casa, Geralda Barbosa de Oliveira, de 67 anos, caída sobre a cama com várias perfurações no corpo provocadas a faca.

Os irmãos Júnior César Costa da Silva, de 20 anos, e A.S.C. de 17 anos, são apontados pela polícia como os autores do crime, sendo que Júnior foi preso logo em seguida fugindo a pé nas imediações ainda com manchas de sangue no corpo.

O rapaz, de início negou que tinha matado a idosa, falando que tinha matado umas galinhas e que por isso estava manchado de sangue. No entanto, entrou em contradições por várias vezes e acabou confessando que na companhia de seu irmão teria ido até a casa da vítima roubar galinhas e que depois de matar cinco aves resolveu roubar a casa e matar a aposentada.

Na fuga apressada, os suspeitos deixaram os objetos embalados para trás, pois não tiveram tempo o suficiente. Duas facas de lâminas de 13 e 14 centímetros foram apreendidas com Júnior. O seu irmão menor de idade não foi localizado pela polícia. O acusado foi preso em flagrante e encaminhado para o presídio de Colorado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia