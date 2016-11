Deficiente físico que sofreu acidente morre no HR

Ronivaldo Gonçalves Dias, de 43 anos, morreu após dar entrada no pronto-socorro do Hospital Regional (HR) de Vilhena.

Ronivaldo era deficiente físico e conduzia uma moto Honda Biz modificada com rodas laterais.

Ele sofreu acidente no final da manhã desta segunda-feira, 21, quando seguia pela Rua 28 sentido Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no cruzamento com a Rua 27 colidiu com um carro Celta, no qual a condutora trafegava sentido BR-364.

No choque, o cadeirante sofreu fratura exposta e foi socorrido ao pronto-socorro do HR pelo Corpo de Bombeiros.

Porém, algum tempo depois, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia