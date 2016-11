Equipe da dupla Maiara & Maraísa já está em Vilhena

A equipe de produção do show da dupla Maiara & Maraísa já está em Vilhena. As cantoras vão se apresentar nesta terça-feira, 22, no Parque de Exposições Ovídio Miranda de Brito.

Sucessos como “No Dia do Seu Casamento”, “É Rolo” e “10%” estão no repertorio da dupla. O vento contará com pré-show com cantora Pietra Mello e DJ Sonny Megsom e o Furação.

Os ingressos estão sendo vendido a R$ 40,00 a pista, a área vip e R$ 70,00 o camarote individual R$ 80,00, e podem ser adquiridos nas bancas do Zoio, Brigadeiro, Spaço Country, Loja BLM, CEO Odontologia, Conveniência São Jose e Kapri Bijuterias.

Informações sobre o show e camarotes com capacidade para dez pessoas podem ser obtidas pelos telefones (69) 98112-4499.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação