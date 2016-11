Fazendeiro é preso embriagado e suspeito de atropelar e matar mulher em Ariquemes

O fazendeiro Sidney I.A. de 51 anos foi detido na noite do domingo (20), por embriaguez na direção e acusado de matar uma mulher em um acidente de trânsito na RO 257, em Ariquemes, saída para Machadinho do Oeste. Uma caminhonete atropelou a vítima que estava em uma motocicleta, uma criança que estava de carona na moto foi socorrida em estado grave para o hospital regional de Ariquemes.

De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu em frente ao frigorifico, suspeita-se que um motorista em uma caminhonete atropelou as duas vítimas que estavam na motocicleta. Equipes de socorro foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos à criança de 10 anos. Já a mulher identificada como Adriana Brito Ferreira morreu antes da chegada da equipe de resgate.

Com relatos de testemunhas, a polícia conseguiu identificar que uma caminhonete havia atropelado as vítimas e fugido sentido Machadinho do Oeste. Ainda de acordo com a PM, outras testemunhas que passaram pelo local do acidente relataram aos militares de que havia uma caminhonete seguindo a Machadinho de um lado para o outro na rodovia. Uma patrulha da PM foi de encontro e acabou encontrado a caminhonete que teria acabado de cair dentro do Rio Branco. Em estado visível de embriaguez, os militares perguntaram se ele teria atropelado uma motocicleta momentos antes, fato que foi confessado pelo motorista.

O condutor foi levado para o posto de fiscalização da PRF onde foi feito um teste de bafômetro que acusou a embriaguez, porém segundo a polícia, por determinação de um advogado o condutor não assinou o teste. Ele foi conduzido para a delegacia de polícia para prestar depoimento. Após ouvi-lo, o delegado de plantão estipulou uma fiança de 20 salários mínimos para responder em liberdade.

Fonte:Rondoniavip