Motorista atropela família; filhas morreram e mãe está na UTI

De acordo com informações , o condutor do veiculo Chevrolet COBALT trafegava em alta velocidade pela rua Guaporé sentido antigo ginásio de esportes. Quando se aproximava da avenida Teresina, atropelou três mulheres , uma delas, a jovem Karina de Souza Macedo , de 18 anos , morreu no local.

O impacto foi tão forte que arremessou as vítimas na calçada de uma residência. As duas mulheres ,Karolinede Souza Macedo e Naide Gomes de Souza , foram socorridas rapidamente pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros até o hospital municipal, e em seguida encaminhadas para Hospital Regional de Cacoal.

O condutor fugiu sem prestar socorro, mas acabou sendo interceptado por populares que se revoltaram com a situação. Algumas pessoas tentaram atear fogo no veículo, a Polícia Militar, que estava no local, precisou chamar reforço das localidades de Nova Estrela e Novo Horizonte.

O condutor do veículo , Maurício Bila, foi conduzido para delegacia de Polícia Civil para ser ouvido pelo delegado de plantão.

No momento em que o reboque realizava a retirada do veículo , uns jovens revoltados tentaram novamente atear fogo no carro, mas depois de algumas confusões um deles foi detido pela Polícia Civil e conduzido para delegacia. Foi realizado um exame para medir a quantidade de álcool no sangue do condutor, mas o resultado sai somente nesta segunda-feira (21).

Fonte: TudoRondonia