Nos pênaltis, torneio de futebol society veterano conhece campeão em Colorado

Na última sexta-feira, 18, ocorreu a grande final do 1º Campeonato de Futebol Suíço Veterano do CTG de Colorado.

Antes da grande final, o público presente prestigiou um jogo amistoso entre equipes femininas que se destacam no município, que terminou empatado em 1 a 1. O duelo principal da noite começou às 19h30, com a disputa apertada entre a equipe Jô Motos de Cabixi e Credi Fácil de Colorado.

A partida foi apitada pelos árbitros Almiro e Marcos Nauê. Em campo, ambas as equipes iniciaram o confronto se estudando e criando poucas chances. A igualdade entre as equipes resultou no empate no tempo normal em 2 a 2.

O confronto foi para as penalidades e quem levou a melhor nas cobranças foi a equipe Jô Motos de Cabixi, levando a premiação de R$ 800 e o troféu para casa.

A equipe coloradense ficou com a premiação de R$ 400, troféus e medalhas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia