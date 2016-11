Operação é encerrada após prisão de homem apontado como chefe de organização criminosa em Cerejeiras

A Polícia Civil (PC) de Cerejeiras encerrou na última sexta-feira, 18, a “Operação Independência”, iniciada em agosto, e que culminou na prisão de diversas pessoas ligadas ao tráfico de drogas e receptação de veículos oriundos de furtos no município.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a aperação visava coibir a prática de tráfico de drogas e receptação de veículos na circunscrição policial, descobrindo a existência de uma organização criminosa que atuava na pratica dos referidos delitos.

O grupo criminoso adquiria as motocicletas roubadas por usuários de substâncias entorpecentes, pagando aos infratores pequenas porções de droga. Após a receptação, os marginais transportavam os veículos até a cidade de Pimenteiras do Oeste, onde eram trocados por paste base oriundos da Bolívia. Essa pasta base, posteriormente, era distribuída pela organização em todo o cone sul do Estado.

A polícia conseguiu recuperar duas motocicletas e a apreensão de mais de 15 quilos de pasta base durante a operação. Além de levar

à prisão 5 suspeitos, e identificar outros que após a emissão dos mandados de prisões, já são considerados foragidos da justiça.

Apenas na madrugada da última sexta-feira os policiais apreenderam 11 quilos da droga às margens do Rio Guaporé, em Pimenteiras. Dois homens transportavam a pé, no meio do mato, o que facilitou a fuga. No entanto, foi possível prender um terceiro envolvido identificado como Leandro Santana Santos, conhecido por “Lê”, que era o destinatário do entorpecente e considerado do chefe da organização. Leandro já possuía uma ordem de prisão em seu desfavor.

Já na manhã de domingo, 20, a polícia conseguiu prender um dos que transportava a droga para Leandro. Trata-se de Marcelo Alexandre dos Santos Oliveira (foto), que encontra-se à disposição da justiça.

A polícia estima que o grupo criminoso seja responsável direto pela receptação de mais de 30 motocicletas subtraídas apenas no município de Cerejeiras no ano de 2016.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia