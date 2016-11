Representando RO, vôlei escolar de Vilhena conquista ouro e bronze em PB

Atletas de Vilhena deixaram, mais uma vez, a marca registrada no Brasil afora.

Desta vez, o voleibol escolar conquistou duas medalhas nos Jogos Escolares da Juventude, levando, também, O Estado de Rondônia à elite desta modalidade esportiva.

A competição aconteceu neste sábado, 19, em João Pessoa (PB). Os vilhenenses conquistaram a medalha de bronze ao superarem a escola Vale do Aço (MA), elevando o astral da delegação e motivando os meninos para o desafio do ouro contra a escola Rui Barbosa do Maranhão.

Em jogo duríssimo, tal como explica Silvan Vieira de Freitas (técnico da Associação Vilhenense de Voleibol), Vilhena superou o adversário da casa, vencendo por 3 sets a 2.

Na ocasião, sob o comando do professor multi campeão France Lima, os atletas de Vilhena fizeram uma primeira fase primorosa ao vencerem todos os jogos e ambas equipes ficaram com a primeira colocação em suas chaves, demonstrando que tinham reais possibilidades de tornarem medalhistas.

“A recente história do voleibol escolar de Vilhena tem surpreendido pelo desempenho avassalador. Isso deve-se a partir da parceria da AVV com às escolas Álvares de Azevedo e Maria Arlete, que teve início em 2014 e já renderam seis medalhas na fase nacional dos jogos, sendo três de ouro e três de bronze”, frisou Silvan.

Ele completou dizendo que “na fase estadual desta temporada, Vilhena conquistou cinco medalhas das seis possíveis para modalidade, evidenciando o êxito do projeto ‘Cooperando com o Esporte’, desenvolvido pela Entidade junto às escolas públicas do município”.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria