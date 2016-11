SINDSEF: servidores têm dia de lazer em Vilhena

O projeto “Sindsef em Movimento” chegou a Vilhena no último fim de semana (dias 17 e 18).

Promovido pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef), o encontro contemplou aposentados, pensionistas, ativos e da transposição com um dia de entretenimento e promoção de atividades físicas, de lazer e bem estar.

Na oportunidade, também foi realizada a Festa do Servidor Público, com bingos de com premiações variadas.

O clima agradável dos 20 graus de temperatura motivou os servidores a participarem de alongamento e caminhada na trilha verde do clube da AABB, local onde foi realizado o evento. Eles tiveram ainda, a oportunidade de relembrar as brincadeiras de infância, entre elas, a tradicional queimada.

“Gostei da caminhada e das brincadeiras na quadra de esporte. É um incentivo para mim, que sou sedentário, a continuar me exercitando, a partir das atividades promovidas pelo sindsef”, afirmou o servidor Osvaldo Rodrigues Chaves.

A servidora aposentada, Enezia dos Santos, que já treina esportes com os netos, elogiou a iniciativa do Sindsef em pensar um projeto voltado para essa finalidade. “Faz bem para a saúde e para animo de vida”, resumiu.

Para o coordenador municipal do Sindsef em Vilhena, José Nunes da Silva, a animação dos participantes, mostra a vontade dos servidores de praticar atividade física. “A aprovação foi tanta, que muitos servidores estão sugerindo que o ‘Sindsef em Movimento’ seja incluído no calendário anual do sindicato”, destacou.

O projeto teve inicio no mês de setembro e passou por Guajará-Mirim, Rolim de Moura, Ariquemes, Ji-Paraná, Cabixi, Costa Marques e Vilhena. O encerramento será em Porto Velho, com data ainda a ser agendada.

Texto e foto: Assessoria