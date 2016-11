Só na Bença participa de reunião no Instituto Abaitará

O deputado Só na Bença (PMDB) participou de reunião com o governador Confúcio Moura (PMDB) e a secretária de Estado da Educação, Fátima Gaviolli, na qual foi discutida a ampliação do Instituto Estadual de Educação Rural Abaitará.

De acordo com o governador, a intenção é que o Instituto Abaitará seja uma escola modelo, com cursos profissionalizantes no setor agropecuário. Além disto, pretende-se estabelecer parcerias com empresas para que os alunos tenham a prática profissional.

Segundo a secretária de Educação, a força-tarefa reunida no Abaitará demonstra a unidade do governo para que o instituto oferte 180 vagas em período integral e seja ampliada gradativamente. “A previsão é de que em 2018 sejam ofertadas 400 vagas”, disse Gaviolli.

Durante o encontro, o deputado Só na Bença destacou a sensibilidade e a preocupação do governador para que o Estado propicie o ensino técnico e profissionalizante aos filhos dos agricultores.

“O governador Confúcio, desde o primeiro mandato, trabalha para que as escolas estaduais recebam melhorias, adequando-se aos padrões pedagógicos. O Instituto Abaitará será a escola modelo do Estado”, afirmou.

Para Só na Bença, é fundamental que as instalações do Abaitará sejam ampliadas e sejam ofertadas novas vagas, além de melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem.

Conforme a proposta apresentada na reunião, o governo do Estado construirá dois blocos com salas multiuso, auditório e dois espaços de convivência. Atualmente, o Abaitará tem 360 alunos, sendo 100 em período integral.

Autor e foto: Assessoria