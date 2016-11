“TRIO PARADA DURA”: menores são apreendidos portando arma de fogo no centro de Cerejeiras

Três jovens foram apreendidos pela Polícia Militar (PM) do município de Cerejeiras portando arma de fogo. Eles estavam próximos a um mercado localizado no centro da cidade e exibiam a arma entre eles.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, os infratores com idades entre 16 e 17 anos afirmaram que residem na cidade de Colorado do Oeste. Eles foram flagrados por testemunhas nas proximidades da SEFIN em atitudes suspeitas. Em determinado momento, um deles colocou algo na cintura e seguiu em direção a um comércio na região.

Com o acionamento da PM via 190, os policiais localizaram o menor no pátio do mercado. Ele lançou o objeto ao lado de caixas de papelão na tentativa de desvencilhar a atenção dos militares, porém, a arma foi encontrada e o suspeito apreendido.

Em seguida, os policiais novamente foram informados que os outros envolvidos estariam indo em direção à Câmara Municipal. Após diligências, a dupla foi localizada e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil juntamente com a arma apreendida.

Por se tratar de menores de idades, o Conselho Tutelar compareceu à delegacia e acionou os responsáveis legais pelos jovens. Um dos menores apreendidos afirmou já possuir passagens pela polícia por porte ilegal de arma de fogo em Colorado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa