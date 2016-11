Veja quem prestigiou o Mister Rondônia 3ª Idade 2016

Neste domingo, 20, foi realizado o concurso Mister Rondônia 3ª Idade 2016. O concurso ocorreu durante evento organizado pelo competente apresentador Valdir Alberto, no Centro da Terceira Idade, em Vilhena.

Caravanas de vários municípios de Rondônia marcaram presença e durante todo o evento apoiaram seus candidatos. O evento começou às 10h00, e depois, ao meio-dia, foi servido um saboroso almoço gratuitamente para todos.

No evento, como Miss Rondônia 3ª Idade 2016 foi eleita Valnira de Fátima Costa, do município de São Francisco do Guaporé, e como Mister Antônio Felício de Almeida, de Cacoal.

Várias lideranças políticas estiveram presentes no certame, como a deputada estadual Rosângela Donadon e o prefeito em exercício Célio Batista, além do empresário Paulo Sérgio dos Santos, gerente das lojas Gazin em Vilhena.

O concurso de beleza contou com os seguintes participantes: de Buritis Cleonice Almeida e Cícero Rodrigues da Silva; de Cabixi Maria Dulce Coelho da Silva e Arnaldo Alves da Costa; de Cacoal Lairce da Silva Ribeiro e Antônio Felício de Almeida; de Cerejeiras Maria Sabino da Silva e Adolpho Ferreira; de Chupinguaia Marli da Conceição e Odom José de Oliveira; de Colorado do Oeste Rosa Borba e Valdemar da Silva; de Corumbiara Leni de Souza e José Pereira; de Jaru Maria Madalena da Silva e Francisco Coelho; de Machadinho do Oeste Ana Rita Ramos e Raimundo Pereira dos Santos; de Ministro Andreaza Tereza Bossi e Roldão Ferreira; de Porto Velho Maria de Nazaré e Paulo Salviano; de São Francisco do Guaporé Valnira de Fátima Costa e Antônio Flávio da Silva; de Vilhena Glaci Tah Varta e Erno Heinen; de Pimenteiras do Oeste Sonia Terezinha Silva e Domingos Rodrigues de Souza.

