Câmara libera gabinete para Elias da Sucam

Na manhã desta terça-feira, 22, o suplente de Célio Batista tomou posse da sala em que vai exercer o mandato parlamentar até 31 de dezembro.

Elias da Sucam prometeu empenho e dedicação a tarefa, e quer deixar sua contribuição para que a transição de gestão aconteça dentro da normalidade possível.

Oficializado no cargo neste início de semana, o suplente já colocou mãos à obra e hoje mesmo participou de audiência com o secretário de Saúde Adilson Bernardino, junto com outros parlamentares (leia matéria em instantes).

A reportagem do Extra de Rondônia conseguiu registrar o momento em que Elias teve acesso ao gabinete pela primeira vez, por volta das 10 horas da manhã desta terça-feira 21.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia