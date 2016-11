Dívida teria motivado tentativa de homicídio no Jardim Primavera

A tentativa de homicídio aconteceu na noite desta terça-feira, 22, na Avenida 1701, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima identificada como Valdecir Mossoco, de 28 anos, teria se desentendido com o suspeito identificado até o momento apenas por “Bil”.

Valdecir estaria devendo cerca de R$ 50,00 para Bil, que foi até a casa de Valdecir cobrá-lo. A vítima teria se negado a quitar a dívida. Com isso, Bil se apossou de uma faca de desferiu dois golpes em Valdecir.

Após cometer o crime, o suspeito fugiu tomando rumo ignorado. A Vítima foi socorrida ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar colheu informações para registrar o caso.

Texto: extra RONDÔNIA

Foto: Extra de Rondônia