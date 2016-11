Em Pimenteiras, prefeito eleito diz que João Miranda quer atrapalhar sua gestão

João Miranda, derrotado na tentativa de reeleição, concedeu aumento em benefício concedido a servidores, gerando despesa extra de R$ 45 mil ao mês ao Município.

O vencedor do páreo, Olvindo Luiz Dondê, o popular “Vino”, diz que a medida tem como fim atrapalhar o seu governo. “Porque não deu o aumento antes?”, questiona Vino.

Em contato telefônico com o Extra de Rondônia, “Vino” diz que o aumento concedido foi decorrente da elevação em 65% no valor do auxílio-alimentação do funcionalismo.

“Era R$ 220,00 por mês e saltou para R$ 380,00. O impacto na folha de pagamento, para um Município no padrão de Pimenteiras do Oeste, é expressivo. Uma decisão assim, com tal consequência, não pode ser tomada sem uma previsão orçamentária antecipada. São mais de meio milhão de reais por ano”, observa o futuro prefeito.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia