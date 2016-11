Força Tática fecha boca de fumo e recupera eletrônicos furtados na SEDAM em Vilhena

Na noite desta terça-feira, 22, a guarnição da Força Tática, fazia ronda de rotina pela Avenida 1716, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, quando no cruzamento com a Rua 1515, os militares avistaram um homem conduzindo uma moto Honda CG 150, de cor vermelha, placa NDH-1767/Vilhena, que em determinado endereço parou e entregou algo para uma pessoa e recebeu o dinheiro, ato que chamou a atenção dos policiais.

O suspeito desconfiou que estava sendo observado e empreendeu fuga tentando se esconder no quintal de uma casa, mas foi abordado e identificado como Vanderlei Melo da Rosa, de 34 anos.

Em revista pessoal, foi encontrada em suas vestes uma quantia de substancia aparentado ser pasta base de cocaína, pesando 9 gramas e R$ 220,00 em dinheiro, provavelmente proveniente da venda de entorpecente.

Os militares foram até o apartamento onde mora o suspeito, lá encontrou quatro pessoas fazendo uso de drogas em um prato. Sendo identificadas como Geovane Alves Pessoa, de 43 anos, mais conhecido por “Meloso”, Maria Tereza da Silva, de 34 anos, Joel Alves dos Reis, de 35 anos e Edivânia Tadim, de 34 anos.

Com eles foi encontrado um pode com 6 gramas de pasta base de cocaína e R$ 37,00 em dinheiro. Além disso, foram encontrados no interior do imóvel, dentro de um guarda-roupa, vários produtos eletrônicos com etiqueta da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM).

Estes eletrônicos foram furtados na madrugada de 31 de outubro de 2016. Na ocasião ladrões arrombaram a porta da SEDAM localizada em frente ao Hospital Regional e levaram diversos equipamentos eletrônicos do órgão.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a delegacia de Polícia Civil e apresentados ao delegado de plantão para providências cabíveis.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia