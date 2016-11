Maiara & Maraísa já estão em Vilhena

A dupla Maiara & Maraísa desembarcou no aeroporto de Vilhena por volta das 14h30 desta terça-feira, 22.

A dupla se apresenta logo mais anoite no Parque de Exposições Ovídio Miranda de Brito, sucessos como “No Dia do Seu Casamento”, “É Rolo” e “10%” estão no repertorio da dupla.

O evento contará com pré-show com cantora Pietra Mello e DJ Sonny Megsom e o Furação. Informações sobre o show e camarotes com capacidade para dez pessoas podem ser obtidas pelos telefones (69) 98112-4499.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia