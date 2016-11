Motoqueiro perde controle e bate em parede de prédio

Rapaz de 28 anos comprou duas latas de tintas e estava saindo quando perdeu o controle da motocicleta e acabou batendo na parede do prédio.

O incidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 22. Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motociclista chegou à loja localizada na Avenida Celso Masutti, no bairro Jardim América, em Vilhena, comprou duas latas de tintas e na hora de sair com sua moto NX 400 Falcon perdeu o controle e acabou batendo na parede do estabelecimento.

O rapaz sofreu escoriações e foi levado para o pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia