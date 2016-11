PM recupera diversas ferramentas e detém suspeitos por furto

Na manhã desta terça-feira, 22, a Polícia Militar (PM), foi solicitada por um pedreiro, onde relatou que chegou numa casa que está construindo na Rua 724, no bairro Bodanese, em Vilhena, para trabalhar e diversas ferramentas tinham sido furtadas, e essa já era a segunda vez que teve prejuízos com ladrões.

A guarnição de posse das informações passou a fazer buscas pela região, quando ao passar pela Avenida 1713, no bairro Jardim Primavera, avistou um homem com uma bolsa em atitude suspeita.

Ao abordá-lo, foi encontrado na bolsa uma serra mármore da marca Makita e uma lixadeira industrial. Indagado o rapaz disse que as notas das máquinas estavam na casa dele, no qual a polícia o acompanhou, e por acaso era próximo onde havia ocorrido o furto.

Contudo, na residência do suspeito não tinha notas dos produtos e, além disso, diversas ferramentas, e outros produtos de procedência duvidosa estavam no imóvel. Inclusive os materiais furtados na construção, no qual a PM havia registrado ocorrência.

Diante dos fatos, os envolvidos foram identificados como Alessandro Rodrigues, de 34 anos, Wagner Leonidas Rosella, de 35 anos, Alexandre Henrique Nery, de 31 anos e Edilson Gomes da Costa, de 19 anos.

Os suspeitos foram levados para a delegacia de Polícia para explicar toda a situação ao delegado de plantão.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia