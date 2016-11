Projeto pretende espalhar poemas pelas ruas de Vilhena

Com objetivo de espalhar poemas pelas ruas e avenidas de Vilhena será realizada neste sábado, 26, a primeira edição do projeto “Poste Poesia na Amazônia”.

O projeto está sendo promovido pelo Ponto de Cultura e de Mídia Livre Serpentário Produções e a Associação Cultural, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Diversidade Amazônica (Acemda) em parceria Coletivo Camaradas integrante da Rede Nacional de Intervenções e Performances (REDE IP) e o artista vilhenense Vitor Gomes com seu estúdio DeadUnlike.

Segundo uma das organizadoras do projeto, a jornalista Andréia Machado, a ideia é que o projeto seja realizado mensalmente em Vilhena. “Vamos realizar a primeira edição na Avenida Melvin Jones em Vilhena, mas a ideia e levar a poesia, amor e alegria para outros pontos da cidade, e também outros municípios de Rondônia”, informou Andréia.

Segundo Andréia, o projeto também tem como objetivo potencializar a produção e a circulação da poesia por virtuais e não convencionais. “Em Vilhena ainda teremos o diferencial que nos cartazes que serão colados com a poesia contarão com um desenho feito pelo artista Vitor Gomes, assim vamos agregar artes visuais com poesia e comunicação”, explicou Andréia.

No projeto uma equipe de voluntários da Acemda e do Serpentário Produções vão colar poesia nos postes (lambe-lambe) contribuindo para democratizar o acesso à arte e leitura. Além disso, o projeto vai ajudar a revelar novos poetas locais quer poderão divulgar seus poemas na cidade através da ação.

Além dos postes, a poesia ganha o mundo virtual, as poesias são fotografadas e postadas nas páginas do Facebook Poste Poesia, Serpentário Produções e Associação Diversidade Amazônica.

A poeta vilhenense Khauane Farias já confirmou presença no projeto. Admiradora de poemas, ela valoriza a iniciativa. “Eu achei o projeto maravilhoso. Além de promover a leitura tem um efeito emocional sobre as pessoas. Quando alguém está triste ou passando por algo difícil é sempre bom ler algo legal para melhorar o dia”, fala Khauane.

Como vai funcionar

Com a colaboração de voluntários os poemas serão colados nos postes da cidade. A primeira edição será na Avenida Melvin Jones e o encontro está marcado para as 14h na frente do Cemitério Municipal Cristo Rei, em Vilhena. De lá os voluntários vão colar os poemas ao longo da avenida, espalhando versos e poesias.

Doações

Andréia conta que o projeto precisa de doação de cola, pincel e papel. As pessoas que desejam ajudar na realização do projeto como voluntários ou que desejam fazer uma doação para custear o projeto podem entrar em contato através dos telefones (69) 98458-9403 ou 98144-7590.

“Convido a população para participar do projeto e ajudar a colar poesias, precisamos de toda ajuda possível”, disse Andréia.

Click nas fotos para ampliar

Texto e fotos: Assessoria