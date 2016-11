Suplente Heloísa Bueno é afastada do mandato

As diretorias Jurídica e Legislativa da Câmara de Vereadores de Vilhena estiveram na manhã desta terça-feira, 22, reunidas com a suplente Heloísa Bueno, que havia assumido cargo há cerca de um mês após a prisão de vários titulares do mandato legislativo.

Ela foi comunicada oficialmente decisão judicial que a afasta do mandato para dar vez ao também suplente Édio do Terraçu´s.

Contrariada com a determinação, Heloísa confirmou que vai recorrer, mas demonstrou não ter muitas esperanças de reverter a situação em virtude do curto prazo para o final da legislatura.

O procurador do Legislativo, Edélcio Vieira, confirmou o ocorrido ao Extra de Rondônia e informou que Édio seria convocado oficialmente ainda nesta terça-feira.

Para tomar posse da cadeira ele deverá passar pelo mesmo rito de outros suplentes, tendo primeiro que ser diplomado. É provável que ele esteja apto a participar da próxima sessão ordinária da Câmara, que acontece em 05 de dezembro, exceto se houver alguma nova decisão judicial acerca da questão.

A composição do Parlamento continua incompleta em virtude de disputas judiciais entre suplentes, faltando ainda decisão acerca da situação de José Candido de Espíndola e Elza Magalhães.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia