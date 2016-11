Vigilância confirma mais de 400 casos de zika vírus e pede apoio dos vilhenenses

Em entrevista ao Extra de Rondônia, o técnico em vigilância em saúde, Paulo Cremasco, informou que este ano foram confirmados 411 casos de zika vírus em Vilhena.

De acordo com Paulo, destes casos 32 dois foram diagnosticados em gestantes, fator considerado preocupante já que existe o risco do zika vírus causar microcefalia em bebês. “Grande parte destes casos confirmados em gestantes foram diagnosticados no bairro Cristo Rei, sendo no total 18. O bairro apresenta muitos focos do mosquito Aedes Aegypti que têm que ser combatidos emergencialmente”, disse.

Para evitar que os casos de zika vírus aumentem no município no período das chuvas é preciso combater os criadouros de mosquitos, ressaltou Paulo, que afirmou que o combate ao Aedes Aegypti é responsabilidade de toda população.

“Estamos realizando atividades para conscientizar a população sobre a importância de se prevenir contra o mosquito que é transmissor de várias doenças, entre elas a dengue, chikungunya e zika vírus. Pedimos ajuda de todos nesta luta contra o mosquito, afinal a saúde é fundamental”, finalizou.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia