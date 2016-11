É DIA 30: duas chapas concorrem à eleição da nova diretoria da Asmuv

Mesmo concorrendo ao terceiro mandato, Luís Lacerda organiza e é responsável pela realização do pleito na entidade, que representa os servidores municipais.

A disputa já tem outra chapa registrada, encabeçada por “Professor Ranulfo”.

As eleições acontecem no próximo dia 30, com expectativa de participação de mais de 1.000 servidores filiados.

O estatuto da ASMUV não estabelece a formação de comissão eleitoral para realizar o pleito, por isso a própria diretoria atual é responsável pelo trabalho. “Isso não é vantagem para mim, pois tira tempo de fazer a campanha”, garante Lacerda.

Ele explicou que para votar o servidor tem que ser filiado a entidade e estar com a contribuição em dia. “Não há inadimplência, pois o desconto é em folha de pagamentos. No dia da eleição haverá urnas no Paço Municipal, Hospital Regional, Secretaria de Obras e uma itinerante, que percorrerá escolas, postos de saúde e outras repartições municipais descentralizadas.

A eleição ocorre entre 07h00 e 17h30, com a contagem dos votos sendo feita em seguida. O anúncio do vencedor está previsto para poucas horas após o encerramento da votação.

A posse da nova diretoria, com mandato de quatro anos, acontece em primeiro de janeiro.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia