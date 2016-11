Fórum de Colorado vai suspender atendimento a tarde por dedetização

As instalações do Fórum da comarca do município de Colorado do Oeste vão passar por dedetização nesta quinta-feira, 24.

A informação José Roberto Sampaio, assistente de direção do órgão de justiça.

De acordo com Sampaio, a dedetização ocorrerá a partir das 12h00, sendo assim suspenso o expediente interno e atendimento ao público no período da tarde.

Informou, ainda, que a contagem dos prazos processuais que encerrem nesta data também será suspensa.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação