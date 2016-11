Motoqueiro acerta traseira de carro e sofre politraumatismo

Acidente ocorreu na noite desta terça-feira, 22, no semáforo da Avenida Paraná, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

O motoqueiro que até o momento não foi identificado, trafegava com uma moto Honda 250 Tornado com placa NCO-1719/Ouro Preto do Oeste, pela Avenida Paraná, sentido BR-364, quando no cruzamento com a Rua Juraci Correa Muller, bateu na traseira de um carro que estava parado no semáforo esperando o sinal abrir.

No choque, o condutor da moto sofreu politraumatismo e foi socorrido em estado grave ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia