URGENTE: ex-presidiário é morto a facadas em plena luz do dia em Cerejeiras

Um homem com idade aproximada aos 40 anos foi assassinado no final da manhã desta quarta-feira, 23, por volta das 11h00, na Rua Maranhão, no bairro Liberdade em Cerejeiras. A vítima identificada até o momento como Wagner de Jesus, filho do “Carioca”, estava em uma bicicleta quando foi golpeada a facadas.

As primeiras informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia no local é de que Wagner saiu recentemente do sistema prisional, mas cumpria a pena em regime domiciliar. O Corpo de Bombeiros compareceu ao local do fato, porém, foi constatado pelos profissionais que o homem já estava sem sinais vitais.

A região foi isolada até a chegada da Perícia Técnica para realizar os procedimentos necessários. A Polícia Militar levantou as informações e realiza diligências a fim de localizar os suspeitos do crime.

A equipe de reportagem do Extra de Rondônia acompanha o caso. Mais informações a qualquer momento.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia