Vereadores e Secretário preocupados com aparelho de mamografia

O encontro ocorreu nesta terça-feira, 22, na Secretara Municipal de Saúde (Semusa), no gabinete de Adilson Bernardino, no Paço Municipal, em Vilhena.

Participaram da reunião os vereadores Elias da Sucam, Ernando Lucena, Francis Godoy, Leninha do Povo, Heloísa Bueno e Professora Valdete, além do diretor clínico do Hospital Regional, Nilton Migiyama.

O assunto principal foi a manutenção do aparelho de mamografia do sistema municipal e ações deste final de mandato.

Adilson foi franco e não escondeu as dificuldades que vem enfrentando para encerrar a gestão.

Sobre o problema do aparelho, ele declarou que as empresas responsáveis pela manutenção foram convocadas, mas não mostraram interesse em realizar o serviço. “Deve ser em virtude desta situação complicada no momento, portanto acredito que só mesmo na próxima administração”, declarou o secretário.

Tanto ele quanto o diretor do Regional admitiram que a situação financeira é complicada, assim como a administração do setor em virtude de muitas mudanças e cortes de pessoal e despesas. “Vamos tocar do jeito que der para entregar as coisas da melhor maneira possível ao sucessor, e dentro de nossas limitações tentar resolver os problemas, ou pelo menos minimizá-los”, disse Bernardino.

