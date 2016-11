Barcelona é campeão da 2ª Copa de Futsal “Amigos da Imprensa”

O Barcelona sagrou-se campeão da 2ª Copa Amigos da Imprensa edição 2016. Em uma partida disputada, a equipe venceu o adversário por 5 a 3 na final.

A competição chegou ao seu final com quatro equipes disputando o título da 2ª Copa Amigos da Imprensa. Juventus, Barcelona, Real Madrid e Mônaco garantiram vaga para nas semifinais da competição.

As partidas eletrizantes ocorreram nesta quarta-feira, 23 de novembro, no Ginásio de Esportes Jorge Teixeira, em Vilhena.

Às 08h00 entraram em quadra Juventus e Barcelona pela primeira partida das semifinais e mesmo com a ausência de seu principal goleador, Eder Pulquerio o ‘Barça’ ditou o ritmo de jogo e venceu por 3 a 1. Os gols foram marcados por Anderson Monteiro, Guilherme e Christian Labajos. Matias Siqueira descontou para a Juventus.

A segunda partida válida pelas semifinais registrou um verdadeiro passeio em quadra do Mônaco sobre o Real Madrid. Sem tomar conta do adversário, o time do Mônaco aplicou 5 a 1 e garantiu vaga na grande final. Everton Moura e Érick Peteleco marcaram para Mônaco e Itamar Junior descontou para o Real.

Juventus e Real Madrid voltaram à quadra às 10h00 pela disputa do 3º lugar. Matias Siqueira e Felipe Ávila, jogadores da Juventus mostraram brilho em quadra e balançaram as redes do adversário por 4 vezes cada um. O nono gol da ‘Juve’ foi marcado por Cleverson Pires. O placar final ficou em 9 a 2 para a Juventus.

FINAL

Às 11h00 Barcelona e Mônaco entraram em quadra e imprimiram um ritmo forte de jogo desde os minutos iniciais da partida. Com o retorno de Eder Pulquerio, suspenso na partida da semifinal por indisciplina, o Barca conseguiu criar mais oportunidades de gol e chegou ao título ao vencer por 5 a 3. Os gols foram marcados por Eder, Anderson Monteiro, Guilherme e Carlos. O Mônaco balançou as redes com Everton e Érick Peteleco.

ARTILHEIRO E GOLEIRO MENOS VAZADO

O camisa 10 da Juventus, Matias Siqueira, levou o prêmio de artilheiro da Copa ao marcar 16 gols. Ele agradeceu os companheiros e disse que o prêmio de artilheiro é fruto do trabalho de toda a equipe.

O camisa 1 do Mônaco, Francinildo Leandro foi o melhor goleiro da competição. Os adversários balançaram apenas 12 vezes as redes arqueiro.

Idealizada em 2015 por França Silva, a Copa de Futsal Amigos da Imprensa chegou à sua 2ª edição sob a organização do desportista vilhenense, Regivaldo Miranda.

Texto e fotos: Assessoria