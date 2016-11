Confira ação da PRF nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou nas rodovias federais de Rondônia ocorrência de 04 acidentes de trânsito que resultaram em 02 feridos e nenhuma morte.

FISCALIZAÇÃO LEI SECA:

Foram fiscalizados 709 veículos e 840 pessoas, destas 122 realizaram teste etílico, sendo que 01 condutor foi autuado por dirigirem sob efeito de álcool e 01 preso.

FISCALIZAÇÃO RADAR:

43 veículos foram flagrados com velocidade acima da permitida para o local.

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO:

60 pessoas receberam orientações de educação de trânsito.

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

PRF realiza palestra de conscientização no trânsito

Na manhã desta quinta-feira(24), a equipe da PRF em Ariquemes realizou a segunda palestra direcionada aos cidadãos envolvidos em infrações graves e acidentes de trânsito.

Esta ação de iniciativa da PRF acontece com a parceria e apoio do Poder Judiciário e Ministério público de Rondônia e visa conscientizar os usuários dos riscos que envolvem determinadas práticas associadas à direção e a evitar a reincidência desses usuários em práticas como a embriaguez ao volante.

A palestra foi proferida na tenda do Cinema Rodoviário, no Posto da PRF, na altura do quilômetro 520 da BR 364.

PRF apreende carvão em Ji-Paraná/RO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou nesta última quarta-feira (23), um caminhoneiro transportando uma carga de carvão irregular. A ação foi realizada durante fiscalização de rotina, nas proximidades do quilômetro 352 da BR 364, em Ji-Paraná/RO.

Os agentes da PRF abordaram o caminhão M.BENZ L 1620, cor branca, ano 2008, conduzido por um homem de 27 anos de idade, por volta das 12h40. Observada a carga de 40 m³ de madeira tipo carvão, no compartimento do veículo, os policiais solicitaram os documentos do transporte e o condutor apresentou uma Nota Fiscal e Documento de Origem Florestal (DOF), vencida no dia 10/11/2016.

Diante dos fatos, a carga foi apreendida e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Ji-Paraná/RO.

PRF cumpre mandado de prisão por homicídio qualificado na BR 364

Nesta última quarta-feira (23), às 17h30, a equipe de plantão da Polícia Rodoviária Federal (PRF) capturou um foragido da justiça, no quilômetro 760 da BR 364, sentido crescente em Porto Velho/RO.

No momento da fiscalização de rotina, os policiais rodoviários federais abordaram o veículo FIAT/SIENA ATTR, cor prata, ano 2013, com o passageiro de 38 anos de idade. Efetuada pesquisas nos sistemas de segurança, a equipe da PRF constatou em desfavor do ocupante, um mandado de prisão em aberto, expedido pela 9° Vara de Execução Penal de Santarém do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 02/10/2013, acusado de ter cometido homicídio qualificado, com validade até o dia 29/11/2026.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Porto Velho/RO.

PRF encontra cerca de 4 quilos de cloridrato de cocaína em fundo falso de mala, em Ji Paraná-RO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta quarta-feira (23), cerca de 4 quilos de cloridrato de cocaína. O fato se deu na altura do quilômetro 352 da BR 364, em Ji Paraná-RO.

Ao abordar um veículo de transporte de passageiros e efetuar a consultas dos dados pessoais dos passageiros nos sistemas de segurança, um passageiro em especial demonstrou demasiado nervosismo o que levantou suspeita nos policiais.

Após busca minuciosa na bagagem do passageiro, os Agentes da PRF localizaram, em um fundo falso, o equivalente a 4 quilos de substância análoga a cloridrato de cocaína. O homem de 23 anos foi então detido pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil da região.

PRF detém homem por porte ilegal de arma de fogo

A Polícia Rodoviária Federal deteve, na data de ontem, terça-feira (22), um homem de 37 anos por porte ilegal de arma de fogo. O fato ocorreu as 23H30 na altura do quilômetro 04 da RO 259, em Alto Paraíso/RO.

Após a equipe da PRF dar ordem de parada a um veículo FIAT/STRADA WOR, o seu condutor não obedeceu e empreendeu fuga. Prontamente a equipe iniciou o acompanhamento tático, o motorista de 37 anos durante a tentativa de evadir, arremessou uma espingarda calibre .22 e 40 munições pela janela do carro. Quando a PRF conseguiu alcançar o homem e após buscas no local conseguiu localizar também o armamento. Como não tinha licença para portar tal armamento, o homem cometeu, em tese, o delito de porte ilegal de arma de fogo.

O homem e o armamento foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil da região.

PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO Estatuto do Desarmamento (Lei Especial 10.826/2003) – Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

PRF flagra homem transportando quase dois quilos de maconha dentro de mochila, em Vilhena-RO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) , na manhã desta terça-feira (22), registrou uma ocorrência de tráfico de drogas. O fato aconteceu as 11H40, na altura do quilômetro 01 da BR 364, no seu sentido crescente, em Vilhena-RO.

Os policiais ao bordaram um veículo de transporte coletivo da marca M.BENZ/COMIL CAMP e efetuar a revista e entrevista com os passageiros, localizou no interior da mochila de um homem de 20 anos, 1.980 gramas de substância análoga a maconha. Ao ser indagado a respeito o passageiro confessou se tratar da droga ilícita.

Após ser dada voz de prisão, o homem foi conduzido junto com a droga até a Delegacia de Polícia Civil.

ATENÇÃO: Ao se deparar com alguma anormalidade, pessoa ou veículo em atitude suspeita, ligue para o 191 e comunique! A PRF estará pronta a atender e fará a devida abordagem policial.

