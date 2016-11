Em Colorado, leilão vai arrecadar fundos para Hospital de Câncer de Barretos

No próximo sábado, 26, Colorado vai sediar o 15º leilão Direito de Viver do Hospital de Câncer de Barretos.

O evento começa com cavalgada. Sairá do Parque Santa Rita, em frente ao Centro de Tradições Gaúchas (CTG), às 10 horas. Irá percorrer as principais ruas e avenidas da cidade até ao parque de exposição. Ao meio dia será servido almoço.

Dia 27 caminhada Passos que Salva, com saída às 7 horas do pátio do Posto MWM até a Praça da Rodoviária.

Dia 4 de dezembro será realizado o 15º leilão Direito de Viver, onde a renda será revertida em prol do Hospital do Câncer de Barretos.

As 11h30 almoço com costelão. Às 13 horas leilão de gado e as 16h30 bingo. Informações sobre o evento pelo telefone (69) 9 8414-8138 – Admir Sapateiro.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração