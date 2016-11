Esposa defende vereador e divulga conteúdo de carta escrita na cadeia: “Junior denunciou as falsas delações”

A Bacharel em Direito, Lívia Donadon, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia para desmentir acusações contra seu esposo, o vereador Junior Donadon, preso sob acusação de extorsão e outros crimes na administração pública.

Especificamente, Lívia referiu-se a matéria publicada nesta quarta-feira, 23, na versão online do jornal “Diário da Amazônia”, da capital, contendo graves acusações contra o parlamentar. Veja aqui.

Ela explicou que as acusações fazem parte de delações orquestradas pelo prefeito Zé Rover para tentar incriminar Junior, que era presidente do Legislativo.

Lívia diz que decidiu publicar o conteúdo da carta para que as autoridades percebam a trama idealizada dentro da Casa de Detenção – segundo ela – entre Rover e o ex-secretário municipal Gustavo Valmórbida, coagindo vereadores presos. “O Junior avisou às autoridades das visitas do ex-secretário na Casa de Detenção. Isto foi confirmado pelo promotor”, garante.

Lívia também negou as acusações de que Junior se aproveitou do cargo de presidente para exigir propina do proprietário da Loja Havan, Luciano Hans. “Na época (18 de setembro de 2014), o Junior não era Presidente da Câmara. Como ele exigiu dinheiro? A carta que o Junior escreveu foi com o intuito de mostrar quem estava tramando essas delações falsas”, justifica.

O Extra de Rondônia deixa espaço à disposição dos advogados do prefeito e do ex-secretário para eventuais esclarecimentos.

>>> CONFIRA, ABAIXO, A CARTA NA ÍNTEGRA:

AO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E ESTADUAL

AOS MAGISTRADOS DE RONDÔNIA

À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

ÀS AUTORIDADES COMPETENTES.

Enquanto sogregado de forma preventiva na cadeia pública de Vilhena tenho convívio com vereadores envolvidos em supostos crimes envolvendo aprovação de loteamentos e outras pessoas envolvidas supostamente em outros crimes contra a administração pública.

Já na primeira semana de sogregação preventiva, na primeira semana de novembro, percebi pela celeuma e pelos comentários dos agentes penitenciários, que o senhor Gustavo Valmórbida, incluindo advogados, tem frequentado com certa habitualidade a cadeia pública para livremente e em conluio com seus comparsas, que por sinal já experimentam a revogação de suas prisões, pressionar e combinar estórias e depoimentos falsos para subsipar uma futura delação caluniosa espúria, com objetivo de livrar principalmente o prefeito e alguns de sus principais comparsas do cometimento de crimes que tenham praticado, atentando a todo custo compor denunciação caluniosa de forma seletiva de proteger e isentar essas pessoas e criminosos de qualquer crime.

Nesta primeira semana de novembro e início de semana tem havido uma vergonhosa e arbitrária pressão de fora para dentro da cadeia pública de Vilhena, para alguns sogregados confirmarem quesitos, estórias e combinados para beneficiar e completar denunciar caluniosas de forma brutalmente espúria e com o benefio e condescendência de autoridades.

Por sua vez, as autoridades tem provocado uma tortura sem fim com prisões arbitrárias, como conceder diminuições de sansões para criminosos e outros benefícios, para que a todos custo e de forma desesperada , procurem livrar a si mesmos, ainda que a custa de falsos depoimentos, falsas estórias e conluios sórdidos para prejudicar pessoas inocentes.

Clamo às autoridades de Rondônia e Vilhena e de fora do Estado que acompanhem todas as investigações em curso, impedindo injustiças irreparáveis pela orquestração e falsa que está para acontecer, para livrar os verdadeiros criminosos de suas penas e sanções ou abrandando-as.

Empresários e pessoas (inclusive do bem) tem sido procuradas para o cumprimento do desiderato de uma orquestração sem precedentes para livrar criminosos.

Ao compreender o tamanho da farsa afronda, com o beneplácido de autoridades, pela primeira vez em minha vida temo pela minha integridade física e de minha família.

Vilhena/RO, 06 de novembro de 2016

Angelo Mariano Donadon Junior

Advogado OAB/RO 1975

Texto: Extra de Rondônia

Carta: Arquivo da Família

Foto: Divulgação