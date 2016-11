Estradas estaduais recebem reparos para suportar o período de chuvas

As 15 Residências Regionais do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) distribuídas em pontos estratégicas pelo estado, trabalham em ritmo intenso para evitar que as estradas estaduais sofram com o período de chuvas.

A orientação é para que todas as Regionais foquem suas ações nas principais estradas de chão, com encascalhamento nos pontos críticos e recuperação das pontes de madeira.

O objetivo, conforme o diretor-geral, Ezequiel Neiva, é manter as estradas rondonienses trafegáveis, assegurando o transporte da produção agropecuária.

O diretor explica que a previsão é de intensificação das chuvas a partir de dezembro, o que, consequentemente, representa atenção a mais para o governo de Rondônia. “Diferente do que alguns podem pensar, durante o inverno amazônico o DER trabalha tanto quanto durante o verão. As chuvas destroem as estradas, levam as pontes e esses danos precisam ser recuperados rapidamente”, atentou Ezequiel Neiva.

No Cone Sul, região responsável por cerca de 80% do produção de grãos (soja e milho) de todo o estado, e também de grande parte da produção agropecuária de corte, as Residências Regionais do DER em Vilhena e Colorado do Oeste trabalham na recuperação da BR-435 (antiga RO-399), no trecho sem asfalto no acesso ao município de Pimenteiras; na Rodovia da Soja, estrada que tem dois pontos de acesso para a Rodovia do Boi; e na construção da Estrada da Resina para atender cerca de 10 mil hectares de floresta plantada.

A Regional de Buritis intensifica os serviços na Linha Doizinha, estrada de Buritis ao distrito de Jacinópolis, e que garante o acesso à Estrada Parque e posteriormente aos municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré.

A Residência de Porto Velho trabalha na Linha 101, no acesso para o distrito de União Bandeirantes, fazendo corte de um morro elevado; e na Estrada da Penal e no acesso ao Assentamento Joana D’ Arc.

Neiva afirma que o governador Confúcio Moura tem a preocupação de manter as estradas transitáveis mesmo no período das chuvas, e que o DER estará empenhado nessa empreitada.

O governo de Rondônia mantém 15 Residências Regionais: Extrema (na ponta do Abunã); Porto Velho; Ariquemes; Buritis; Machadinho; Jaru; Ouro Preto; Ji-Paraná; Rolim de Moura; Alvorada D’ Oeste; São Francisco do Guaporé; Cacoal; Pimenta Bueno; Vilhena e Colorado D’ Oeste.

Autor e foto: Assessoria